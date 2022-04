PRESENTER Raffi Ahmad dikenal sebagai salah satu selebriti yang setia kawan dan suka menolong. Banyak kebaikan yang dilakukan oleh suami Nagita Slavina tersebut, meski jarang tersorot lensa kamera.

Kebaikan seorang Raffi Ahmad bahkan dikuak oleh salah satu rekan artis sekaligus Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan. Rupanya, ayah dari Rafathar dan Rayyanza itu pernah membantu Hengky saat melangsungkan pernikahan dengan Sonya Fatmala, pada 2015 lalu.

Bantuan yang diberi Raffi bukan berupa uang, melainkan kesediaannya untuk menjadi master of ceremony atau MC. Menurut pengakuan Hengky di Instagram, Raffi bahkan tak meminta biaya sepersen pun atas jasanya.

"Alhamdulilah waktu nikah banyak dibantu sama teman dan sahabat. Salah satunya @raffinagita1717 yang jadi MC Gratis," tulis Hengky, dikutip dari Instagram, Sabtu (23/4/2022).

Hengky mengunggah kembali potret ketika dirinya mengenakan pakaian adat Jawa Dodotan. Di sebelah Hengky tampak Raffi Ahmad tersenyum manis dalma balutan jas hitam serta kemeja putih yang dilengkapi dasi kupu-kupu.

Dalam momen sakral Hengky dan Sonya, Raffi memandu acara dan berceloteh layaknya MC pada umumnya selama lebih dari satu jam.

"Rela berdiri dan cuap - cuap 2 jam. Haturnuhun Brader," lanjutnya.

Sebagai gantinya, Hengky mengaku menyediakan gorengan khas Sunda untuk sahabatnya itu. Ya, Hengky menyuguhkan bala-bala alias bakwan kepada pria kelahiran Bandung, Jawa Barat tersebut.

Berkat Hengky yang membeberkan salah satu kebaikan Raffi, kolom komentar postingan tersebut langsung banjir oleh netizen. Banyak dari mereka memuji sikap Raffi hingga tak heran jika kakak dari Syahnaz dan Nisya itu kini bisa sukses bergelimang harta.

"Raffi pantesan tajir melintir karena baiknya tulus membantu, sultan andara is the best" tulis @tr******

"Emang benar-benar the real orang baik sih ini, pantes lah dia jadi sultan dan didoain banyak orang yang terbaik buat dia" kata @ra*****

"Aa' @raffinagita1717 emang orng baik sama semua orang, lancar terus rezekinya" ucap @dh*******

Adapun pernikahan dengan Sonya Fatmala di tahun 2015 adalah janji suci kedua bagi Hengky Kurniawan. Sebelumnya Hengky pernah menikahi Christy Jusung pada 2008 silam dan dikaruniai seorang anak bernama Bintang Pratama.

Baru empat tahun mengarungi bahtera rumah tangga, keduanya pun memutuskan untuk bercerai. Kini, bersama Sonya Hengky sudah memiliki dua anak yaitu Shakila Azzahra dan Zavieruwais Muhammad.