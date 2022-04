SIAPA yang tak kenal dengan Raffi Ahmad? Artis multitalenta yang wajahnya setiap hari bisa dilihat di televisi.

Bukan hanya sukses dalam karirnya sebagai publik figur. Suami dari Nagita Slavina ini juga mulai mengembangkan bisnisnya dengan membangun RANS Entertainment, mengakuisisi klub sepakbola, membangun beach club, hingga yang terakhir terjun ke dunia furniture.

Meski memiliki cukup banyak kesibukan hingga mampu dijuluki sebagai Sultan Andara lantaran kekayaannya, Raffi rupanya memiliki cita-cita mulia yang hingga kini belum sempat ia wujudkan. Impiannya tersebut bahkan sempat ia ungkapkan di hadapan sahabatnya, Irwansyah, dan ia berharap dapat mewujudkan mimpinya saat usianya menginjak kepala empat.

"Aku tuh punya target, kalau orang bilang life begin at 40 untuk laki-laki. Tapi kalau aku udah enggak boleh, life happy from 40. Jadi umur 40 tuh udah enggak mau memikirkan terlalu banyak hal yang seperti sekarang," ungkapnya, di kanal YouTube The Sungkars.

"Sebenarnya pengen jadi ustaz," tutur Raffi Ahmad, yang membuat Irwansyah tertawa.

Mendengar ucapan bapak dua anak tersebut, Zaskia Sungkar sontak mengamini. Bahkan Raffi menyebut bahwa dirinya kelak akan mendalami ilmu agama hingga ke luar negeri, untuk bisa mewujudkan impiannya menjadi seorang ustaz.

"Kalau perusahaannya udah settle, aku mau sekolah di Kairo, atau di Mesir untuk mendalami ilmu agama. Aku sama Ustaz Hanan Attaki ke sana," papar Raffi.

(van)