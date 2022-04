HUBUNGAN Kalina Oktarani dan Ricky W Miraza, brondong kesayangannya, makin lengket. Mereka diam-diam liburan ke Bali loh.

Lewat unggahan Instagram Ricky W Miraza, dapat terlihat kalau dia dan Kalina asyik liburan berdua ke Bali. Ya, walau di keteragan foto Ricky bilang itu momen lampau atau 'latepost', tapi tetap saja memicu komentar netizen.

Bisa dijelaskan sedikit momen liburan bareng di Bali Kalina dan Ricky, mereka asyik menikmati indahnya pulau Dewata dengan pantainya yang indah. Kalina tampak bahagia sekali di foto tersebut.

Diketahui Kalina dan Ricky memilih kawasan Seminyak untuk liburan berduanya. Wilayah tersebut menawarkan keindahan pantai sekaligus spot turis yang memang terbilang ramai.

"Everything is like a Roller Coaster," tulis Ricky di unggahan yang sudah mendapat ribuan likes.

Foto tersebut dibagikan brondongnya Kalina tersebut pada 2 hari yang lalu terhitung berita ini dimuat Okezone, Rabu (20/4/2022).

Menariknya, Kalina yang biasanya selalu mengunggah apapun itu di Instagram diam-diam 'ciut' dan diam seribu bahasa alias tidak ikut-ikutan mem-posting foto tersebut. Ya, berdasar hasil pantauan Okezone di akun Instagramnya, Kalina tidak membagikan foto liburan ke Bali bareng Ricky baik itu di Instastory maupun feed. Padahal, Kalina selama dekat dengan Ricky cukup sering membagikan momen bersama. Apakah Kalina memang tidak mau memberi tahu ke publik atau ada alasan lain sampai dia tidak ikut membagikan unggahan liburan bareng ke Bali bersama brondong kesayangannya itu, ya?