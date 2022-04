JAKARTA โ€“ Dalam waktu dekat, Marvel Cinematic Universe akan kembali ke layar lebar dengan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Disutradarai oleh Sam Raimi, sang sineas mengaku sempat tak percaya Marvel berani angkat tokoh Doctor Strange ke layar lebar.

Di jagat sinema Marvel dewasa ini, Doctor Strange berhasil menjadi salah satu tokoh paling penting berkat andilnya dalam Avengers: Infinity War dan Spider-Man: No Way Home. Namun, menurut sutradara Sam Raimi, Strange bukanlah tokoh yang punya peran sebesar itu di komik.

โ€œDoctor Strange itu tokoh Marvel kelas dua atau kelas tiga, makanya aku sempat kaget mengetahui Marvel Studios berani mengangkat Doctor Strange ke layar lebar,โ€ ujarnya dilansir dari CBR.

Kini ditunjuk sebagai sutradara dari film Doctor Strange kedua, Sam Raimi mengaku masih tak bisa menampik rasa tidak-percayanya terhadap kenekatan Marvel Studios. Malahan, kenekatan itu lah yang membuatnya ikut-ikutan bersedia nekat untuk menyetujui tawaran dari Marvel.

โ€œAku tahu mereka sangat menuntut dan nekat, jadi aku merasa punya alasan untuk ikut-ikutan nekat bersama mereka,โ€ lanjutnya.

Di film Multiverse of Madness nanti, Doctor Strange harus berhadapan dengan konsekuensi atas sihirnya di akhir film Spider-Man: No Way Home. Dengan terbukanya gerbang multisemesta, Strange harus meminta bantuan dari Wanda Maximoff alias Scarlet Witch dalam memukul mundur para varian yang ingin mengacaukan dunianya.

Dibintangi Benedict Cumberbatch dan Elizabeth Olsen, Doctor Strange in the Multiverse of Madness akan tayang mulai 6 Mei 2022.

