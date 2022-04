MUSISI Maia Estianty memberikan dukungan 100 persen untuk putranya, Dul Jaelani, terjun ke dunia musik tanah air. Bahkan baru-baru ini, ia diketahui ikut mempromosikan single terbaru milik putra bungsunya, Dul Jaelani bertajuk Astaghfirullah.

Melalui akun Instagramnya, istri Irwan Mussry ini tampak membagikan cuplikan video klip lagu terbaru milik putra bungsunya tersebut. Bahkan, ia juga sempat mengaku bangga dengan putranya yang semakin matang dalam bermusik.

"Bangga dengan @duljaelani yang tetap semangat berkarya.. Membawa nama Allah untuk berkarya…. Berbuat positive.. dan makin matang bermusik… Proud of you my son…. Released now di platform musik dan youtube juga…JUDUL : ASTAGHFIRULLAH…. DUL JAELANI," tulis Maia Estianty dalam keterangan foto.

Unggahan tersebut sontak dibanjiri oleh komentar netizen. Bukan hanya memuji, mereka juga sempat mengomentari paras kekasih Tissa Biani tersebut yang semakin lama, mirip dengan Ahmad Dhani.

"Bapaknya banget ya bunnnnnn gaya di video clip juga bapaknya bangettt," tulis masdenis.id.

"Plek ketiplek bapake...gaya2ne lek nyanyi......," tulis yudhia77.

Tak hanya itu, ada pula netizen yang justru menanyakan terkait kebenaran kabar kehamilan Maia. Sayang, Maia terlihat membantah kabar tersebut.

"Bunda bener hamil ya serpt berita di youtube ? Kalau bener selamat ya bunda semoga anaknya cewek ya bun," tanya seorang netizen.

"Nggak," jawab Maia singkat, padat, dan jelas.

(van)