JAKARTA โ€“ Meski film Fantastic Four-nya gagal di pasaran, aktor Jamie Bell sama sekali tak menyimpan dendam terhadap Marvel. Mengetahui Fantastic Four akan di-reboot MCU, ia mengaku tak sabar menyaksikan.

Sebelum diakuisisi oleh Disney, sejatinya 20th Century Fox sudah sempat me-reboot seri film Fantastic Four di tahun 2015 silam. Berisikan jajaran aktor Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan, dan Jamie Bell, film ini sayangnya mendapat cap buruk dari para penggemar karena ceritanya yang berantakan.

Setelah lima tahun lebih menjadi properti yang diistirahatkan, akhirnya Fantastic Four berhasil menemukan harapan baru di tangan Marvel Studios. Tak hanya mendapatkan dukungan dari para fans, rupanya proyek reboot ini juga didukung oleh Jamie si mantan pemeran The Thing.

โ€œAku sangat tak sabar menanti Fantastic Four versi MCU. Aku ingin melihat tim ini digarap ala Kevin Feige; pasti fantastis sekali,โ€ ucapnya dilansir dari ScreenRant.

Meski mengaku tertarik ingin menonton reboot Fantastic Four, Jamie berkata bahwa ia tak punya niat untuk kembali memerankan The Thing di film tersebut. Menurutnya, film Fantastic Four versinya sudah meninggalkan kesan pahit di kenangan para fans sehingga tak ada yang mau lagi melihatnya sebagai aktor Marvel.

โ€œSiapa yang mau lihat? Tidak ada,โ€ guraunya.

Masih belum punya jendela tayang hingga kini, film Doctor Strange in the Multiverse of Madness besok dipercaya akan menjadi pintu gerbang masuknya tim Fantastic Four ke MCU. Jika Multiverse of Madness lancar di awal Mei besok, tampaknya masa depan Fantastic Four juga akan berjalan tanpa hambatan nantinya.

