JAKARTA – Lama setelah Disney mengakuisisi 20th Century Fox, pihak Marvel Studios tak kunjung umumkan pemain dari tim superhero yang sekarang bisa mereka filmkan, Fantastic Four. Karena tak ada pengumuman resmi, para fans pun banyak berspekulasi dan mendesak tim Marvel untuk mencari tahu apakah tebakan mereka benar.

Marvel pertama kali mengumumkan film reboot Fantastic Four pada Desember 2020. Dilansir dari Screenrant, Sabtu (3/7/2021), sutradara Jon Watts yang pernah menggarap dua film Spider-Man MCU akan menggarap film keluarga superhero pertama Marvel ini.

Baca Juga:

Park Seo Joon Dikabarkan Gabung dengan Brie Larson dalam The Marvels

Marvel Ubah Post-Credit Scene WandaVision, Hadirnya Doctor Strange?

Sejak awal kabar itu beredar, banyak penggemar yang menerka bahwa Emily Blunt dan John Krasinski adalah dua sosok yang cocok menjadi tokoh superhero suami-istri di tim in. Selain itu, Rahul Kohli yang terkenal lewat The Haunting of Bly Manor juga dirasa aktor yang cocok bergabung di proyek ini.

Diwawancara oleh ET Online dalam rangka premiere film Black Widow, Kevin Feige menghindari pertanyaan tentang Fantastic Four,

“Menurutku tak akan diumumkan sekarang atau dalam waktu dekat,” ujarnya, “tapi kita lihat nanti di acara-acara besar yang akan ditonton banyak penggemar. Kuharap aku bisa umumkan secepatnya.”

Marvel Studios terkenal akan pengumuman pemerannya yang sering dilakukan di event besar untuk menarik reaksi dari penggemar yang mendatangi event tersebut, seperti pengumuman Brie Larson sebagai Captain Marvel beberapa tahun lalu.

Fantastic Four adalah tim ilmuwan yang terdiri dari suami-istri Reed Richards dan Susan Storm sebagai Mr. Fantastic dan Invisible Woman, lalu Johnny Storm sebagai The Human Torch dan Ben Grimm sebagai The Thing. Tim ini adalah keluarga superhero pertama Marvel, dan tentu saja sebagai tokoh klasik para fans ingin pahlawan-pahlawan ini difilmkan secara layak, tak seperti tiga film sebelumnya.

(aln)