JAKARTA – Beberapa penggemar merasa bahwa John Cena adalah aktor yang cocok untuk memerankan The Thing dalam film Fantastic Four yang akan digarap Marvel Studios. Mendengar kabar tersebut, John Cena pun menyatakan bahwa Ia mau-mau saja memerankan tokoh itu selama diperbolehkan.

Sebelumnya, film Fantastic Four telah digarap sebanyak dua kali oleh Fox. Pertama difilmkan pada tahun 2005, tim Fantastic Four sempat diperankan oleh Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, dan Michael Chiklis; sedangkan pada tahun 2015, tim superhero ini kembali difilmkan dan menggandeng aktor Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan, dan Jamie Bell.

Baca Juga:

John Cena Paham Alasan Dave Bautista Enggan Main Film Bareng

Sibuk Syuting, John Cena Rindu WWE

Kini, Fantastic Four akan kembali di-reboot menjadi sebuah film baru setelah Fox berhasil diakuisisi Disney. Rencananya akan digarap Jon Watts, film ini masih belum mengumumkan siapa saja aktor yang akan bergabung; dan kekosongan ini membuat banyak mata tertuju pada John Cena.

Baru-baru ini berperan sebagai Peacemaker di film The Suicide Squad, John bukanlah sosok asing di dunia film superhero. Dilansir dari CBR, Selasa (31/8/2021), John Cena sempat mengutarakan keinginannya bermain di film Fantastic Four terbaru melalui video Explain This milik kanal YouTube Esquire,

“Aku tertarik memerankan apapun. Menurutku, membiarkan diriku terbuka dengan kemungkinan apapun adalah sebuah pandangan hidup yang bagus. Aku sangat tertarik bila diperbolehkan berperan sebagai The Thing, karena aku terbuka untuk peran apapun,” ujarnya.

Ini bukan kali pertama John merasa tertarik untuk memerankan tokoh superhero di Marvel Cinematic Universe. Pada tahun 2019 lalu di acara Ellen, John mengungkap bahwa Ia sangat ingin memerankan Captain America setelah Chris Evans pensiun,

“Bila tim Captain America di luar sana menonton acara ini, aku sangat ingin memerankan tokoh itu. Benar-benar ingin. Kupikir aku bisa menjadi Captain America yang bagus,” ucapnya percaya diri.

Fantastic Four hanyalah satu dari segelintir properti Marvel yang berhasil diakuisisi Disney dari Fox. Tim superhero lain yang berhasil Disney beli adalah X-Men, yang diperkirakan akan segera menjadi bagian dari Marvel Cinematic Universe setelah Fantastic Four berhasil meluncur. Hingga kini, Disney dan Marvel Studios masih belum mengumumkan kapan mereka akan mulai produksi film Fantastic Four.

(aln)