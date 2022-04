DISNEY baru saja mengumumkan pemeran utama untuk proyek serial Percy Jackson and the Olympians. Bintang cilik yang sempat tampil dalam film The Adam Project, Walker Scobell, ditunjuk untuk memerankan tokoh putra dari dewa laut tersebut.

Terpilihnya Walker sebagai Percy Jackson, diumumkan lewat situs resmi Rick Riordan, penulis asli dari seri novel Percy Jackson semalam. Menurut Rick, Walker adalah pilihan yang tepat karena sifatnya yang ceria, bandel, namun juga berhati emas.

“Sangat jelas bagiku bahwa Walker adalah kombinasi sempurna sifat kocak, manis, nakal, sinis, dan heroik yang sesuai dengan watak Percy Jackson,” terang Rick dikutip dari situs miliknya pada Selasa, 12 April 2022.

Tak hanya berwatak cocok, Walker juga diketahui merupakan penggemar berat seri novel Percy Jackson. Sudah membaca semua serinya dan bahkan memiliki beragam cinderamata, pengetahuan lebih yang dimiliki Walker tentunya menjadi sebuah nilai tambah di mata para pengarah casting.

“Walker juga fans berat Percy Jackson,” lanjut Rick.

“Ia sudah membaca semua novelnya sampai seri Trials of Apollo,” tambahnya.

Walker Scobell sendiri merupakan aktor asal California yang sudah menyukai akting sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kini berusia 13 tahun, Walker debut dan langsung tenar di industri perfilman pada tanggal 11 Maret lalu berkat film The Adam Project dimana Ia berperan di samping aktor kawakan Ryan Reynolds.

Punya selera humor yang tinggi, serta ketertarikan akan kisah fantasi dan superhero, kini banyak penggemar yang percaya serial Percy Jackson bisa sukses berkat kehadiran Walker. Untuk saat ini, serial tersebut masih belum punya tanggal produksi dan tanggal tayang.

(van)