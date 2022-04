JAKARTA – Memasuki penayangan pekan ke-enam, film The Batman masih enggan menghilang dari Top 5 box office domestik maupun internasional. Di skala global, film ini sukses menduduki peringkat pertama daftar film terlaris sepanjang 2022.

Dirilis pada awal Maret lalu, The Batman adalah film terbaru dari Matt Reeves yang mengisahkan ulang petualangan sang manusia kelelawar. Mengadaptasi banyak elemen dari komik Batman: Year One, film ini berhasil memukau penonton dan dinobatkan sebagai salah satu film Batman terbaik.

Tayang perdana dengan pendapatan sebesar USD134 juta alias Rp1,9 triliun, kini film The Batman sudah berhasil eksis di bioskop sepanjang enam pekan dan meraup USD735 juta atau sekitar Rp10,5 triliun. Berkat angka fantastis ini, The Batman kini naik ke peringkat pertama dalam daftar film box office dunia.

Menjadi film terlaris 2022 sejauh ini, The Batman dibuntuti oleh film Water Gate Bridge dari China dan Uncharted dari Sony Pictures yang menduduki posisi kedua dan ke-tiga dengan pendapatan masing-masing sebesar USD626 juta alias Rp9 triliun dan USD383 juta alias Rp5,5 triliun di skala global.

Mendekati pertengahan April, masih belum ada film yang bisa mengancam kedudukan The Batman di box office global. Baru di bulan Mei nanti, dengan kedatangan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dan Top Gun: Maverick, takhta The Batman di box office global akan mendapatkan ancaman yang nyata.

Dibintangi oleh Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Paul Dano, dan Colin Farrell, The Batman direncanakan turun dari layar pekan depan dan masuk ke layanan streaming HBO Max mulai tanggal 19 April 2022.

