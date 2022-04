JAKARTA - Sophia Latjuba mengenang masa lalu dengan mengunggah foto lawas bersama putri sulungnya, Eva Celia. Dalam foto itu, dia terlihat memangku dan memeluk Eva yang masih berusia 4 tahun.

"Can't believe my baby's getting married soon (Masih belum percaya putriku akan segera menikah," ujarnya dalam unggahan di Instagram pada 11 April 2022.

Dalam keterangan foto, Sophia Latjuba membocorkan bahwa potret tersebut diambil oleh Ahmad Dhani pada 1996. Artinya saat foto itu diambil, bintang serial Tetangga Masa Gitu? tersebut masih berusia 26 tahun.

Postingan itu kemudian ramai dikomentari warganet yang justru lebih fokus pada kecantikan sang aktris yang seakan tidak berubah hingga kini. "Gila, cantiknya candu banget," kata seorang warganet.

Pengguna Instagram lainnya berkomentar, "Kau tak berubah, Sophia. Aku suka itu." Pujian senada juga diungkapkan seorang warganet, "Wajahnya tidak berubah dari tahun 1996- 2022. Malah sekarang tambah cantik."

Jelang Pernikahan Eva Celia Putri sulung Sophia Latjuba dan musisi Indra Lesmana itu berencana melepas masa lajangnya tahun ini. Dia akan diperistri musisi Demas Narawangsa, setelah dilamar pada 21 September 2021. Saat ini, keduanya tengah sibuk mempersiapkan hari bahagia mereka. Sophia bahkan kerap mengunggah perkembangan persiapan pernikahan putrinya di Instagram. Salah satunya saat mereka fitting baju, pada awal Maret silam. Pada Oktober 2021, Sophia Latjuba sempat membocorkan perihal pesta pernikahan putrinya tersebut. "Spoiler ya, pernikahannya tidak digelar di Indonesia, tapi di Jerman. Jadi kemarin baru dapat wedding organizer yang akan ngurusin," tuturnya. Namun sebelum resepsi di Jerman, Demas Narawangsa dan Eva Celia akan menjalani sederet ritual adat Jawa dan Bugis. Dia memastikan, baik dirinya dan kedua mantan suaminya: Indra Lesmana dan Michael Villareal mendukung penuh pernikahan tersebut. "Semua orang dukung mereka. Saya, Indra, dan Michael akan mewujudkan apa yang mereka mau dalam pesta pernikahan itu," kata Sophia Latjuba.*