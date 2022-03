JAKARTA - Artis Sophia Latjuba tak lepas membuat netizen terpesona dengan wajah dan bentuk tubuhnya yang ideal di usianya yang tak lagi muda. Baru-baru ini, aktris sekaligus penyanyi 51 tahun tersebut membagikan potretnya saat mengenakan busana crop top.

Di postingan Instagram barunya, ibunda Eva Celia ini tampak segar dalam balutan crop top berwarna oranye. Busana tersebut dipadukannya dengan celana jeans, yang membuatnya tampak bak ABG.

“Orange you glad to see me?” kata Sophia Latjuba dikutip dari keterangan Instagramnya, Senin (7/3/2022).

Dengan busana crop top tersebut, mantan kekasih Ariel NOAH ini memperlihatkan bagian perutnya yang ramping dan berotot. Sontak, hal ini pun mengundang komentar netizen.

Banyak dari netizen yang mengaku menyesal dan berdosa setelah melihat foto Sophia Latjuba. “Nyesel banget abis makan roti bakar,” kata netizen di kolom komentar.

“Jadi dosa banget tadi siang habis makan es krim dan chocolate brownies,” komentar yang lain. “Abis makan mie baso berasa pengen lari 10 keliling lapangan bola,” tulis netizen.

“Ini mannequin kali ya, bukan orang,” celetuk yang lain. “Duh abis makan sate satu porsi … ngelihat body begini, nyesel udah kenyang,” komentar netizen.

(aln)