JAKARTA - Marshanda baru-baru ini membagikan sebuah tangkapan layar terkait komentar miring di salah satu postingannya. Rupanya seorang netizen meninggalkan sebuah kalimat yang menyasar fisik Marshanda.

"Cha gemuk banget @marshanda99" tutur Netizen yang namanya disensor, dikutip pada Senin (11/4/2022).

Mendapati komentar kurang menyenangkan seperti itu, Ibunda Sienna Ameera itu langsung membalas dengan kalimat menohok. Bagi Marshanda, berat badan bukanlah sebuah tolak ukur atas daya tarik seseorang.

"So? kekerenan gue gak diukur dari berapa kilogram hasil timbangan gue" tulis Marshanda.

Dalam tangkapan layar itu Marshanda juga menuliskan kata 'Titik'. Kata tersebut seolah menegaskan Marshanda bersungguh-sungguh dengan balasan pedas untuk si netizen.

Unggahan Marshanda lantas mendapat banyak dukungan dari para netizen. Mereka tampak satu paham dengan Marshanda yang tak peduli tentang fisik, terkhusus berat badan.

"Heran sama orang-orang yang always komen ihh gemukan ya, ihh kurusan yaa, ih tuaan yaa, ribet banget ngurusin ukuran orang" tutur @y*******

Marshanda juga banjir pujian dari netizen. Di mata netizen, bagaimanapun saat ini Marshanda tetap punya daya tarik tersendiri.

"You're still most beautiful woman in the world, tetap sang bidadari dan sekarang makin smart, wise, pokoknya perfect" ujar @ri*******

(aln)