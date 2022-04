FLORIDA - Brooklyn Beckham resmi menikahi aktris Transformers: Age of Extinction, Nicola Peltz. Mereka menggelar pernikahan secara tata ibadah Yahudi di properti milik ayah Nicola, konglomerat Nelson Peltz di Palm Beach, Florida, Amerika Serikat, pada 9 April 2022.

Sang aktris mengenakan gaun putih rancangan Valentino seharga USD4 juta atau setara Rp57,48 miliar di hari pernikahannya. Penampilan sang aktris dilengkapi tudung kepala, sarung tangan, dan buket bunga berwarna putih.

Untuk memastikan gaun pengantin itu sempurna di tubuhnya, Nicola Peltz bertemu desainer Valentino, Pierpaoio Piccioi di Roma, Italia, sebanyak dua kali. Tampilan keseluruhan sang aktris diserahkan kepada stylist kenamaan Hollywood, Leslie Fremar.

“Nicola sangat percaya pada pilihan Leslie. Tak hanya soal baju, sang stylist juga dipercaya untuk mengurus tata rambut dan riasan wajah Nicola,” ujar seorang sumber, dikutip dari Daily Mail, pada Minggu (10/4/2022).

Brooklyn dan Nicola mengucap janji sehidup semati di hadapan keluarga dan sahabat, termasuk 300 tamu undangan. Di antara para tamu terlihat Eva Longoria, petenis Serena Williams, Elizabeth Hurley, hingga chef Gordon Ramsay.

Para personel Spice Girl: Mel B, Mel C, Emma Bunton, dan Geri Halliwell juga terlihat hadir dalam pesta pernikahan tersebut. Tamu lainnya, termasuk supermodel Gigi Hadid, Nicole Richie, Tom Brady dan Gisele Bundchen, serta Rocco Ritchie.

Setelah upacara pernikahan secara Yahudi digelar, Nicola Peltz dan Brooklyn Beckham melakukan sesi dansa pertama mereka diiringi lagu Only Fool Rush In milik Elvis Presley dan Stand By Me yang dipopulerkan Ben E. King.*