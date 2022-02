LONDON- Ed Sheeran mengaku akan merilis lagu bersama rekan duetnya Taylor Swift pada Jumat mendatang. Kabar itu diumumkan langsung olehnya ketika menghadiri ajang BRIT Awards pada 8 Februari 2022 silam.

"Lagu ini akan dirilis Jumat bersama Taylor Swift. Kami benar-benar akan mengumumkannya dalam satu jam,” kata Ed Sheeran, dilansir dari laman Billboard, Rabu (9/2/2022).

Meski begitu belum ada pengumuman resmi, namun banyak spekulasi jika dirinya akan membawakan lagu “The Joker and the Queen" berduet dengan sahabatnya tersebut. Hal itu beredar lantaran beberapa petunjuk dari MV “Overpass Graffiti”.

BACA JUGA:Chandrika Chika Klarifikasi soal Video Viral saat Jahili Thariq Halilintar hingga Diduga Marah

Dalam video tersebut terlihat petunjuk dimana terdapat patch Taylor Swift di bagian belakang jaket Sheeran, menariknya dalam MV "I Bet You Think About Me" milik Swift terdapat pula tanda album ‘Equals’ yang diukir di sebuah kue.

Jika dikonfirmasi ini akan menandakan kembalinya kolaborasi kedua musisi tersebut, setelah terlibat dalam tiga lagu Swift "Everything Has Changed" dalam album ‘Red’, "End Game" di ‘Reputation’ dan "Run" sebuah vault track di ‘Red (Taylor's Version)’.

(nit)