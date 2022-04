LAS VEGAS - Jason Momoa diisukan berpacaran dengan Kate Beckinsale, setelah memutuskan berpisah dari sang istri, Lisa Bonet. Isu bermula ketika aktor Aquaman itu memberikan jaketnya pada sang aktris di ajang Oscar, pada 28 Maret silam.

Dalam sebuah wawancara, aktor 42 tahun tersebut kemudian menanggapi isu tersebut. “Gila! Semua orang bertanya kepadaku, ‘Apakah kau dan Kate berpacaran?’” katanya dikutip dari Fox News, Rabu (6/4/2022).

Jason Momoa kembali menegaskan bahwa dia dan Beckinsale tidak memiliki hubungan spesial, selain rekan sesama aktor. Dia mengakui bahwa sang aktris merupakan perempuan yang baik dan memesona.

“Tapi tidak, kami tidak berpacaran. Aku hanya berusaha bersikap gentleman dengan meminjamkan jaketku. Hal yang sama akan kulakukan pada siapapun,” ungkap sang aktor menambahkan.

Ayah dua anak itu kemudian membongkar isi percakapannya dengan aktris 48 tahun tersebut. Dia mengaku, saat itu membahas tentang Inggris dan proses syuting film Aquaman 2 bersama sang aktris.

Jason Momoa memang terlihat lebih fokus dengan kariernya sejak memutuskan berpisah dengan Lisa Bonet, pada medio Januari 2022. Dia kemudian terlihat tengah berada di New York untuk syuting serial barunya, On The Roam, pada Februari silam.*

(SIS)