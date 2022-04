JAKARTA – Setelah membawa Cinderella, Jasmine, hingga Mulan ke ranah live-action, kini giliran Snow White yang mendapatkan adaptasi ulang dari Walt Disney. Akan dibintangi oleh Rachel Zegler, sang aktris mengaku ingin bawakan versi Snow White yang telah diperbarui.

Setelah pertama kali tampil di layar lebar lewat film Snow White and the Seven Dwarfs pada tahun 1937 silam, sang Putri Salju dijadwalkan masuk ke dunia live-action di tahun depan. Adaptasi ini akan menjadi satu lagi proyek reinkarnasi live-action dari franchise Disney Princess setelah film-film Cinderella, Beauty and the Beast, Aladdin, dan Mulan.









Menggandeng Rachel Zegler yang melejit berkat film West Side Story bulan Desember kemarin, sang aktris akan perankan si tokoh titular dan beradu akting dengan beberapa nama kawakan lainnya sekelas Gal Gadot yang berperan sebagai Ratu Jahat serta Andrew Burnap yang berperan sebagai Si Pangeran.

Sebagai adaptasi live-action yang dirilis di dunia modern, Rachel mengaku ingin perbarui penokohan Snow White di film garapan Marc Webb ini.

“Snow White adalah kartun yang ikonik, dan sutradara kami sangat berdedikasi menciptakan penggambaran baru dimana Snow White bisa tampil sebagai pahlawan,” ucapnya dilansir dari ScreenRant, Rabu (6/4/2022), “seorang putri juga bisa menjadi pahlawan, dan aku ingin jadi keduanya.”

Pengubahan cerita ini tentunya berhasil menuai kontroversi di kalangan pecinta film Disney. Meski bukan sebuah keputusan krusial yang bisa merusak film, Disney sempat melakukan hal yang sama dalam film Mulan pada tahun 2020 kemarin; alhasil, film tersebut terbukti tidak laris ketika tayang di layar lebar dan layanan streaming.

Kini, nasib film Snow White berada di tangan Marc Webb, sutradara 500 Days of Summer dan The Amazing Spider-Man.

