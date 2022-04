ADA sederet serial dan Film Hollywood eksklusif yang tayang di platform OTT selama April. Termasuk film blockbuster eksklusif yaitu "Deadlock" dan serial eksklusif yaitu "Mrs. Wilson" dan "Power Book IV: Force".

Selain itu, penonton setia Film Hollywood bisa menyaksikan deretan film-film lawas terbaik. Seperti "Knives Out" (2019), "Assassination" (2015), "Zero Dark Thirty" (2012), "47 Meters Down" (2017), "47 Meters Down: Uncaged" (2019), "Beirut" (2018), "Hotel Mumbai" (2018), "Fury" (2014), dan "Arsenal" (2017).

Berikut beberapa daftar konten hiburan yang baru ditayangkan oleh Lionsgate Play, dikutip dari keterangan Content Manager Lionsgate Play Indonesia Karina Mahadi dalam konferensi pers bersama First Media dan Linknet sebagai berikut.

1. Deadlock (2021)

"Film ini tayang perdana di platform OTT dan masih sangat fresh, artinya belum pernah dirilis bioskop sama sekali, kami hadirkan di April ini," kata Karina.

"Deadlock" merupakan film thriller aksi Amerika di 2021 yang disutradarai oleh Jared Cohn serta dibintangi oleh Patrick Muldoon dan Bruce Willis.

Film ini dirilis di Amerika Serikat pada 3 Desember 2021. "Deadlock" bercerita tentang seorang mantan tentara yang bekerja di pembangkit listrik Georgia. Ia harus bertindak untuk mencegah bencana ketika sekelompok tentara nakal menguasai pabrik dan menyandera karyawan.

"Film laga yang seru dan menegangkan, jangan sampai terlewatkan di bulan April", tutur Karina.

2. Mrs. Wilson (2018)

Selain film eksklusif, Lionsgate Play juga menghadirkan serial eksklusif berjudul "Mrs. Wilson". Serial ini merupakan salah satu serial top dari Inggris pada 2018. Dibintangi oleh Ruth Wilson, Iain Glen, dan Fiona Shaw.

"Mrs. Wilson" bercerita tentang kehidupan rumah tangga bahagia Alison Wilson yang hancur setelah kematian suaminya, seorang novelis dan mantan perwira Alexander "Alec" Wilson. Setelah 22 tahun bersama, ia baru menemukan bahwa dirinya bukan satu-satunya Mrs. Wilson.

3. Knives Out (2019)

Selain penuh intrik, film ini juga bertabur bintang kenamaan seperti Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, dan seterusnya.

"Knives Out" bercerita tentang seorang penulis misteri yang kaya raya bernama Harlan Thrombey (diperankan oleh Christopher Plummer). Di ulang tahunnya yang ke-85, ia tewas secara misterius.

Keluarga Harlan yang datang berkumpul menjadi tersangka. Mereka dicurigai oleh detektif terkenal Benoit Blanc (Daniel Craig) yang datang untuk menyelidiki insiden tersebut.

4. Assassination (2015)

Lionsgate Play juga menghadirkan film terbaik Korea terbaik pada masanya, yaitu "Assassination" yang dirilis pada 2015. "Assassination" termasuk film terlaris kedelapan tertinggi dalam sejarah film Korea Selatan dengan lebih dari 12,7 juta penonton. Film ini turut dibintangi oleh Jun Ji-hyun dan Lee Jung-jae.

Film ini bercerita tentang seorang pejuang perlawanan bernama Yem Sek-jin yang berusaha membunuh gubernur jenderal dan seorang pengusaha pro-Jepang bernama Kang In-guk, namun gagal. "Assassination" mengambil latar tahun 1911 selama pemerintahan Jepang atas Korea.

5. Zero Dark Thirty (2012) Film ini mengikuti investigasi detektif CIA bernama Maya yang mencoba melacak keberadaan pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden pasca peristiwa 911. Film drama thriller Amerika tahun 2012 ini disutradarai oleh Kathryn Bigelow dan dibintangi oleh Jessica Chastain, Jason Clarke, dan Joel Edgerton. Sebagai informasi, Chastain sendiri belum lama ini memenangkan kategori aktris terbaik di Academy Awards ke-94. 6. "47 Meters Down: Uncaged" (2019) Film ini merupakan sekuel dari "47 Meters Down" (2017), dengan pemeran yang sama sekali berbeda. Meski demikian, keduanya masih sama-sama disutradarai oleh Johannes Roberts. Film ini bercerita tentang liburan yang dijalani oleh empat gadis untuk menyelam ke sebuah kota bawah air, namun berubah menjadi tragedi. Nyawa mereka terancam saat hiu ganas berada di sekitar mereka. Keempatnya harus berusaha menyelamatkan diri dari ganasnya gigi tajam hiu besar