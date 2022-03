JAKARTA – Di tahun 2022 ini, sutradara Sam Raimi akan kembali ke layar lebar lewat sebuah proyek raksasa dari Marvel Studios, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Meski kini bekerja di bawah Marvel, rupanya Sam juga punya keinginan untuk garap film superhero dari studio saingan; Batman.

Semenjak awal Maret kemarin, film The Batman karya Matt Reeves berhasil menyita perhatian jutaan penikmat film seluruh dunia. Dengan kisah detektif yang realistis dan akting yang tak ada duanya dari Robert Pattinson, film ini sudah berhasil meraup miliaran rupiah dan menguasai box office internasional selama dua pekan tayang.

Tak ingin ketinggalan keseruan film The Batman, sutradara Sam Raimi pun menyuarakan keinginannya untuk sutradarai sebuah film Batman. Bahkan, Ia mengaku sudah cinta mati pada Batman sejak lama.

“Aku sudah cinta mati pada Batman sejak dahulu kala,” ucapnya, “kalau aku melihat sinyal kelelawar di langit, aku akan berlari secepat mungkin mendatanginya.”

Kecintaan Sam Raimi pada Batman memang sudah ditunjukkan sejak debut film superheronya di tahun 90-an silam, berjudul Darkman. Menyutradarai sebuah film superhero dari karakter ciptaannya sendiri, rupanya proyek tersebut digarap oleh Sam setelah Ia gagal mendapatkan hak film Batman.

Semenjak awal dirilis, kisah film Darkman memang diakui Sam sebagai daur ulang dari cerita Batman yang sempat Ia garap namun tak kunjung tembus. Dalam film ini, dibintangi Liam Neeson, Darkman adalah seorang lelaki dengan trauma masa lalu yang mengubah rasa takutnya menjadi tekad membasmi kejahatan.

Dengan banyaknya franchise superhero yang kini berhasil dikantongi Sam, akankah DC dan Warner Bros. melirik sutradara kawakan ini? Untuk sekarang, Sam sedang disibukkan dengan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang akan tayang 6 Mei mendatang di bioskop.

“Trilogi Spider-Man memang menjadi karya terbaikku, dan Doctor Strange juga kuakui sebagai franchise besar, namun aku tak akan pernah hapus Batman dari daftar film yang ingin ku sutradarai,” tutupnya.

(aln)