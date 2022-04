TIDAK hanya di Indonesia, beberapa selebriti terkenal dunia juga diketahui merayakan bulan Ramadhan dan menjalani ibadah puasa. Siapa saja mereka?

Merangkum Harpesbazaararabia dan The National News, Selasa (5/4/2022) berikut ulasan singkat enam selebriti Hollywood yang merayakan dan menjalani puasa di bulan Ramadhan.

1. DJ Khaled

Meski terlahir di Amerika, DJ Khaled asli berdarah Palestina. Sebagai seorang Muslim DJ kenamaan satu ini cukup vokal membahas tentang Islam. Salah satu contohnya soal puasa, saat diwawancara majalah GQ Middle East, DJ Khaled mengisahkan ia pernah dilarikan ke rumah sakit karena mengalami dehidrasi saat berpuasa akibat bekerja terlalu keras di bulan Ramadhan.

“Aku berusaha keras menjalankan kewajibanku, dan betapa indahnya kita berpuasa,” ujar DJ Khaled.

2. Halima Aden

Tidur adalah aktivitas favorit banyak orang saat berpuasa di bulan Ramadhan. Begitu halnya supermodel asli Somalia satu ini, kepada majalah Vogue Inggris Halima menyebut ia banyak menggunakan waktunya untuk tidur ketika berpuasa.

Apalagi ditambah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, yang membuat dirinya lebih banyak berada di rumah.

“Karena lebih seringnya aku tidak bekerja dengan kecepatan normal biasanya. Aku tidak menemukan kesulitan berpuasa tahun ini, malah karena di rumah aku jadi lebih fokus berlatih,” kata Halima.

3. Bella Hadid

Meski tidak diketahui jelas apakah Bella ikut berpuasa di Ramadhan ini, tapi lewat akun Instagram pribadinya, baru-baru ini Bella menyampaikan ucapan selamat berpuasa untuk umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa.

“I’m thinking about all of my Muslim friends and followers. Sending strength , love , and power. Ramadan Mubarak to all my fellow Muslims, especially to the Muslims incarcerated , the Muslims in war , the Muslims who don’t have food to break their fast with.” @mustafathepoet. Ramadan kareem to all. AsSalaamAlaikum,” tulis Bella.

4. Mahershala Ali Aktor bintang Moonlight ini adalah orang Muslim pertama yang berhasil memenangkan piala Oscar, dengan kemenangannya di Oscar 2021 sebagai aktor pendukung terbaik. Mahershala diketahui sudah menjadi mualaf sejak 2000. 5. SZA Penyanyi dan penulis lagu yang baru saja meraih Grammy Awards 2022 ini tumbuh dalam keluarga Muslim dengan ayah yang konservatif. SZA mengisahkan kalau pita suaranya pernah sekali waktu mengalami kerusakan pada beberapa tahun lalu, karena ia tetap bersikeras berlatih keras bernyanyi walau sedang berpuasa saat Ramadhan. 6. French Montana Rapper berdarah Amerika dan Moroko ini diketahui bernama asli Karim Kharbouch. Lewat akun Instagram pribadinya, French pernah mengunggah potret outfit pakaian dengan keterangan gambar: “CHEIK MONTANA RAMADAN MUBARAK”. Selain itu, saat Met Gala 2019, rapper satu ini hadir dengan mengenakan outfit berupa thobe dan ghutra tradisional lengkap dengan agal yang dicetak untuk menandai masuknya malam pertama bulan Ramadhan.