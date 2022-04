MANTAN bintang film panas asal Jepang, Maria Ozawa alias Miyabi, akhirnya menginjakkan kakinya di Indonesia. Bersama Evelyn Nada Anjani dan juga DJ Sancho, Miyabi saat ini tengah berada di Pulau Dewata Bali.

Dalam kunjungannya di Bali, Miyabi terlihat mengunjungi salah satu beach club di sana. Bukan beach club biasa, melainkan milik salah satu pesohor negeri ini yakni Raffi Ahmad.

"Keren banget aa Raffi, makasih udah diundang ke Mari Beach Club," ujar Evelyn, dikutip dari Instastory pada Selasa (5/4/2022).

Dalam video milik Evelyn, tampak pula Miyabi yang mengekspresikan rasa senangnya bisa datang ke beach club milik Sultan Andara. Tak sampai disitu, Miyabi pun sempat melakukan video call dengan Raffi Ahmad dan melontarkan pujian untuk beach club miliknya.

"Very nice, beautiful view (bagus sekali, pemandangannya indah)," kata Miyabi.

Tak banyak yang diucapkan Raffi selain terimakasih atas pujian Miyabi. Ia pun berharap agar wanita 36 tahun itu bisa bersenang-senang di sana.

"Thank you, have fun ya," kata Raffi.

Miyabi saat ini diketahui sedang berada di Pulau Dewata. Kedatangannya lantas menghebohkan jagat dunia maya.

Malam sebelum dia berkunjung ke Mari Beach Club milik Raffi Ahmad, Miyabi sudah lebih dulu melakukan kegiatan sosial di sebuah panti. Bersama mantan istri Aming dan DJ Sancho, Miyabi tampak membawa kotak berisi makanan untuk penghuni panti sosial Tresna Werdha Wana, Bali.