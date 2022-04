MARIA Ozawa aka Miyabi sedang menghabiskan waktu liburan ke Bali. Ternyata Miyabi datang ke Bali karena diundang Raffi Ahmad.

Evelin Nada Anjani mengungkap kedatangan Maria Ozawa alias Miyabi kali ini tidak dalam jangka waktu lama. Namun mantan bintang film panas itu janji akan kembali ke Indonesia.

Menurut Evelin, dia bersama perusahaan promotor yang ia dirikan yakni Repezen Nada Entertainment akan membuat sebuah acara dengan Miyabi sebagai bintang tamu. Adapun acara tersebut rencananya akan digelar di Mari Beach Club milik Sultan Andara, Raffi Ahmad.

"Nanti kita akan ada kolaborasi di beach club Aa Raffi juga, jadi aku nge-DJ, Miyabi juga datang sebagai bintangnya, sama DJ Sacho juga" ujar Evelin kepada MNC Portal, Selasa (5/4/2022)

Disinggung apakah suami Nagita Slavina itu akna datang, Evelin sendiri belum dapat memastikan. Namun tetap ada kemungkinan Raffi bisa hadir.

"Harusnya sih datang ya, kali ini Aa Raffi lagi sibuk bulan Ramadhan belum bisa sih. Nanti yang bulan 6 kemungkinan datang" kata mantan istri Aming itu.

Adapun kedatangan Miyabi kali ini diakui Evelin bukan untuk urusan pekerjaan melainkan sekedar berlibur. Melalui insta story, Miyabi bersama Evelin dan DJ Sacho sempat menyambangi Mari Beach Club Raffi Ahmad yang berlokasi di Bali.

Miyabi bahkan juga melakukan sambungan video call dengan ayah dari Rafathar serta memuji keindahan beach clun milknya.

"Very nice, beautiful view (bagus sekali, pemandangannya indah)" kata Miyabi.

Tak banyak yang diucapkan Raffi selain terima kasih atas pujian Miyabi serta berharap mantan bintang film panas itu bersenang-senang di sana.

"Thank you, have fun ya" ucap Raffi.