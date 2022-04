RAFFI Ahmad video call Maria Ozawa alias Miyabi yang kini sedang liburan ke Bali. Momen ini pun disaksikan oleh Evelin Nada Anjani, mantan istri Aming Sugandi.

Ternyata sapaan dari Miyabi langsung direspon oleh suami Nagita Slavina (Gigi) itu. Ia langsung mengunggah potongan video 40 detik, di mana Miyabi menyapa Raffi di akun Instagramnya @raffinagita1717

"Hai Raffi, very beautiful Mari Beach," kata Miyabi.

Selain itu, Miyabi juga mengajak Raffi untuk bergabung dengan dirinya yang sedang ada di Mari Beach Club milik pasangan selebriti tersebut, yaitu Raffi dan Gigi.

Dalam ketenangan unggahan videonya itu, Raffi merespon ajakan Miyabi. Ia mengatakan, silakan bersantai di club miliknya yang ada di Bali itu. Secara tak langsung, presenter kondang itu senang tempat usaha miliknya didatangi oleh bintang terkenal.

"Wowww, Chilllll Together and Rock N Roollllllllll With @maria.ozawa0108 and My Bro @djshacho_candyfoxx," tulis Raffi.

Netizen yang melihat unggahan video Miyabi ada di akun Instagram milik Raffi dan Gigi, langsung heboh dan membanjiri kolom komentar postingan tersebut. Bahkan ada salah satu followersnya menyangka, kalau Raffi dan Miyabi bakal colab. "Apa maksudnya Raffi ngundang Miyabi ya. Mau buat video bareng kah, Astaghfirullah," kata @rah******. "Godaan di bulan Ramadhan nih ya A," ujar @abe*****. "Apa perasaan Nagita ya," tulis @rzd******. "Buka puasa bersama Miyabi," kata @din*****.