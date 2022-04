JAKARTA – The Witcher, serial fantasi produksi Netflix, baru saja dikonfirmasi akan mendapatkan musim ketiga. Kabar ini disampaikan bersamaan dengan diunggahnya foto perdana dari lokasi syuting.

The Witcher adalah serial aksi-fantasi yang diadaptasi dari seri novel berjudul sama karya penulis Polandia, Andrzej Sapkowski. Serial ini berfokus pada petualangan seorang pemburu monster, bernama Geralt of Rivia, yang harus menjadi ayah asuh dari seorang putri kerajaan bernama Ciri.

Pertama kali debut pada tahun 2019 di layanan streaming Netflix, The Witcher kini sudah mendapatkan dua musim dan baru saja mengonfirmasi kehadiran musim ketiga lewat media sosial pada hari Senin (4/4/2022) kemarin.

“Keluarga kami kembali bersama. The Witcher musim ketiga kini resmi diproduksi,” tulis akun Twitter serial The Witcher.

Melanjutkan musim kedua yang mengadaptasi novel pertama The Witcher, Blood of Elves, musim ketiga nanti disebut akan mengangkat banyak elemen dari novel kedua yang berjudul The Time of Contempt. Dalam musim terbaru ini, Geralt dan Ciri harus menjalani petualangan masing-masing demi menghindari serbuan para monster yang mulai bangkit di dataran Continent.

Lauren Schmidt Hisrich selaku produser menyatakan bahwa musim ketiga akan menjadi awal dari konflik utama serial The Witcher. Menyebut dua musim sebelumnya sebagai pondasi cerita saja, Lauren berkata musim teranyar nanti akan menerjunkan para penonton ke konflik yang sangat besar.

“Musim pertama dan kedua hanyalah kisah awal-mula saja untuk konflik besar yang akan tiba nanti,” ucapnya, “kami sudah punya naskah, dan siap menggandeng para sutradara dan aktor untuk menampilkan musim yang sempurna.”

Dibintangi Henry Cavill, Freya Allen, dan Anya Chalotra, The Witcher musim ketiga masih belum punya tanggal tayang.

(aln)