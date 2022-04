LOS ANGELES - Miley Cyrus mengumumkan bahwa dirinya dinyatakan positif Covid-19. Hal tersebut disampaikan oleh pelantun Wrecking Ball itu melalui akun Twitter pribadinya.

Melalui unggahannya itu, Miley Cyrus mengungkapkan bahwa dirinya positif Covid-19 setelah menjalani berbagai jadwal manggung dan bertemu dengan ratusan ribu penggemarnya. Dia menduga hal tersebut yang menjadi penyebab dirinya tertular Covid-19.

"Bepergian ke seluruh dunia, bermain untuk 100.000 orang setiap malam & bertemu ratusan penggemar setiap hari, kemungkinan terkena Covid cukup tinggi. Saya terinfikesi Covid sekarang," ujar Miley Cyrus, Minggu (3/4/2022).

Akibatnya, pelantun We Can't Stop itu tidak akan dapat tampil di acara penggalangan dana temannya yaitu Janie's Fund Grammy Awards pada 3 April di Hollywood Palladium.

“Menyebalkan sekali karena acara itu adalah amal yang sangat penting bagi saya dan teman saya Steven Tyler. Maaf Stevan, takdir berkata lain,” kata Miley Cyrus.

Sementara itu, pengumuman Cyrus bertepatan dengan perilisan album live pertamanya, Attention: Miley Live.

Album ini mencakup lagu baru yaitu Attention dan You serta lagu-lagu hit sebelumnya seperti We Can't Stop, Where Is My Mind, Wrecking Ball, dan Nothing Compars.

Cyrus juga mengcover sejumlah lagu yang dipopulerkan oleh musisi lain, termasuk Heart of Glass oleh Blondie, Jolene oleh Dolly Parton dan Like a Prayer oleh Madonna.

(aln)