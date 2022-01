LOS ANGELES- Kim Kardashian tampaknya telah berhenti mengikuti Miley Cyrus di Instagram. Hal tersebut terjadi setelah sang penyanyi itu muncul dalam acara khusus Malam Tahun Baru bersama Pete Davidson.

Pete Davidson memang belakangan dikabarkan menjalin hubungan dengan Kim Kardashian. Mereka bahkan diketahui sempat makan malam romantis bersama.

Melansir laman Fox News, Kamis (6/1/2022) terlepas dari hubungan Kardashian dan Davidson yang berkembang, komedian itu telah menghabiskan waktu bersama Cyrus saat pasangan itu bersiap-siap untuk acara spesial Malam Tahun Baru mereka.

Cyrus bahkan menyanyikan lagu "It should have been me" untuk Davidson di "The Tonight Show Jimmy Fallon." Bintang pop itu juga disebut mengunjungi kondominium Davidson Staten Island setelah penampilan dalam acara tersebut.

Kardashian dan Davidson pertama kali memicu rumor asmara ketika keduanya terlihat menghabiskan waktu bersama di sebuah taman hiburan selama akhir pekan Halloween. Sejak itu, Davidson dan Kardashian terlihat berkencan di Staten Island dan New York City. Pasangan ini juga merayakan ulang tahun sang komedian bersama di rumahnya di Palm Springs. Kardashian telah melajang sejak mengajukan gugatan cerai dari suaminya yang terasing, Kanye West pada Februari. Dia kemudian membahas perceraian selama reuni "Keeping up with the Kardashians" pada bulan Juni. "Sejujurnya saya tidak berpikir saya akan mengatakannya di sini di TV tetapi itu bukan satu hal spesifik yang terjadi di kedua bagian. Saya pikir itu hanya perbedaan pendapat umum tentang beberapa hal yang menyebabkan keputusan ini," kata Kardashian.