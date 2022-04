BEBERAPA waktu belakangan ini, publik dihebohkan dengan video yang memperlihatkan Maia Estianty menjadi backing vokal dari grup band Dewa 19. Bukan hanya sekedar bernyanyi, wanita 46 tahun itu bahkan terlihat membantu suaminya bekerja sambil menggendong anak sulungnya Al Ghazali.

Video tersebut sontak viral dan menjadi perbincangan masyarakat. Bahkan Maia sendiri terlihat mengunggah ulang video tersebut di akun instagramnya sambil mengungkapkan sebuah hal yang mengejutkan.

Melalui akun Instagramnya, istri dari Irwan Mussry ini mengaku bukan hanya membantu suaminya bekerja menjadi backing vokal sembari menggendong Al. Namun, ada si bungsu Dul yang ternyata berada di dalam perutnya.

"Lagi hamil @duljaelani ,kudu jadi backing vocal, plus momong anak… Saat @alghazali7 umur 3 tahun… Ngotot pengen ikutan nyanyi… THE POWER OF EMAK-EMAK, SETRONGGGG…" tulis Maia Estianty dalam keterangan foto.

Sontak saja unggahan tersebut langsung diserbu oleh para netizen. Mereka bahkan mengaku salut dan ramai memuji kehebatan pentolan Duo Maia tersebut.

"Ga bisa bilang apa2 lagi, dri dulu tau perjalanan hidup bunda maia, perjuangan untuk anak2nya,, bener2 saluuuuut. Bener2 wanita tangguh dan pintar. Tiap liat postingan bunda,, ga brenti2 nya saya ucap syukur sekarang bunda udah bener2 bahagiaaa. Sakit,pahit kehidupan bunda maia menuai kebahagiaan dan kejayaan. Buat yg nyakitin bunda,,, saya yakin pasti bakal kena balasan lebih2 dr yg bunda rasakan dlu..amiiiiin Ya ALLAH," tulis nada_anka.

"Kok merinding plus sedih,benar2 perjuangan seorang perempuan hebat sekelas mba @maiaestiantyreal langit itu memang tempatnya diatas," tulis susydarmawan.

"Perjuangannya luar biasa tapi saat itu dibalas dengan.. sudahlah. Allah sudah membalas kebaikan bunda dengan dapetin daddy irwan," tulis indahmelani47.

