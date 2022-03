LIKA liku perjalanan cinta Will Smith dan Jada Pinkett Smith selalu romantis. Yuk simak kisah selengkapnya!

Pasangan mesra ini tengah jadi sorotan, karena Will Smith mendadak menampar Chris Rock di atas panggung Oscar 2022, setelah sang komedian membuat lelucon soal gaya rambut Jada yang botak.

Pasalnya, Chris Rock mengolok-olok Jada sangat cocok membintangi film G.I Jane 2. Merasa tersinggung, Will Smith langsung naik ke atas panggung dan menampar Chris Rock sembari mengumpat dan meminta Chris tak lagi menyebut nama istrinya.

"Jauhkan nama istriku dari mulutmu!" ujar Smith berteriak dilansir dari Okezone, Senin (28/3/2022).

Terlepas dari insiden tersebut, Will Smith dan Jada Pinkett Smith dikenal sebagai pasangan romantis yang terkenal di Hollywood. Pernikahan mereka memang mengalami banyak pasang surut, tetapi cinta Will Smith dan Jada selalu konstan, seolah tak ada yang bisa menggoyahkan.

Melansir JodiStory, Will Smith dan Jada Pinkett pertama kali bertemu saat Jada mengikuti audisi untuk sitkom Amerika yang terkenal 'The Fresh Prince Of Bel-Air'. Dia mengikuti audisi untuk berperan sebagai pacar karakter Smith. Sayang, Jada ditolak lantaran terlalu pendek untuk memerankan karakter itu.

Sampai saat ini, mereka tak pernah muncul bersama dalam sebuah film, tetapi keduanya memproduksi beberapa film bersama dan memiliki perusahaan produksi bernama Overbrook Entertainment. Di situlah kisah cinta luar biasa Will Smith dan Jada Pinkett dimulai. Meskipun Pinkett tidak bisa menjadi pacar Smith di layar kaca, dia yakin bisa menjadi wanita paling dicintai olehnya di luar layar.

Will Smith dan Jada Pinkett mulai berkencan pada 1995. Smith mengaku di Red Table Talk, dia tertarik pada Jada jauh sebelum mereka mulai berkencan. Tapi dia tidak berusaha mendekatinya karena masih menikah dengan Sheree Zampino saat itu. Kendati demikian, dia merasa Pinkett adalah wanita yang tepat sebagai pasangannya.

“Suatu kali saya pergi makan malam dengan Sheree dan saya pergi ke kamar mandi dan mulai menangis dan tertawa histeris. Saya tahu saya bukan orang yang bersama saya dan saya tahu saya harus bersama Jada," tuturnya.

Setelah insiden kamar mandi ini, Zampino tiba-tiba mengajukan gugatan cerai dan akhirnya, Smith pun bebas dari ikatan cinta itu. Tanpa menunggu lama, dia langsung mengajak Jada berkencan. Inilah awal dari sebuah roman epik dalam sejarah Hollywood. Ya, Will Smith resmi bercerai pada akhir 1995. Setelah berpacaran selama 2 tahun, Will Smith dan Jada Pinkett mantap untuk menikah pada Desember 1997. Acara pernikahan mereka digelar begitu hikmat secara intim, hanya dihadiri keluarga serta kerabat terdekat. Menariknya, sehari setelah mereka bertunangan, Will dan Jade menyadari bahwa keduanya dikaruniai seorang anak. Tentu saja, kabar ini menjadi kebahagiaan ganda bagi mereka. Namun di balik kebahagiaan itu, kisah cinta mereka juga sempat diterpa rumor tak sedap. Keduanya dikabarkan melakukan open marriage atau hubungan terbuka, setelah Jada berhubungan dengan penyanyi August Alsina. Ya, Jada mengakui bahwa dirinya memang pernah menjalin hubungan dengan August pada 2015, saat dia dan Will berpisah sementara. Bukan hanya itu, rumor yang beredar juga menyebutkan, Will Smith menjalin kasih dengan Heidy De la Rosa di waktu yang bersamaan. Beruntungnya, mereka berhasil melewati lika-liku rintangan serta cobaan pernikahannya. Kini, pernikahan Will Smith dan Jada Pinkett Smith tampak semakin harmonis dan dikaruniai dua anak, Jaden Smith dan Willow Smith. Jada pun menjadi ibu sambung Trey Smith, putra Will Smith dan Sheree Zampino. Pada 2005, Will Smith pernah mengatakan, perceraian memang tidak pernah menjadi pilihan bagi dirinya. Dia pun berjanji akan tetap bersama Jade Pinkett selamanya sampai maut memisahkan. Terbukti, dia menepati janjinya itu sampai saat ini.