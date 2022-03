JAKARTA - Nikita Mirzani seringkali buka suara atas masalah yang tengah viral di Indonesia. Salah satunya adalah soal asal muasal harta Juragan 99, Gilang Widya Pramana dan Shandy Purnamasari yang ia nilai terdapat kejanggalan.

Atas keberanian artis yang akrab disapa Nyai itu, banyak netizen tak segan memberikan pujian. Netizen seolah tak menyangka peran seorang Nikita Mirzani dalam membuka ruang debat.

"Gue selalu salut banget sama dia, berawal dari sekedar bedebah, ternyata dia punya power segede itu buat menggerakan opini dan perdebatan masyarakat" ujar @rafflyzakhalifa, dikutip pada Jumat (25/3/2022).

Ungkapan salut ini diketahui usai Nyai me-repost insta story dari salah seorang netizen tersebut. Dia juga merasa berkat Nyai yang lantang menyuarakan opini, pihak aparat sampai turun tangan.

"The real definition of celebrity and influencer #ASSETNEGARA" lanjut pemilik akun @rafflyzakhalifa

Sementara itu, Nikita Mirzani baru-baru ini juga turut mengomentari sentilan dari staf khusus Sri Mulyani bernama Prastowo Yustinus. Stafsus menteri keuangan itu berceloteh di Twitter terkait pajak yang harus dibayarkan Juragan 99 jika memang klaim pendapatan Rp 600 miliar perbulan benar adanya.

Nikita sendiri tampaknya merasa penghasilan Rp 600 miliar dari brand kosmetik milik Crazy Rich asal Malang tidak masuk akal.

"Masa iya 600M perbulan? Jualan apa elo woy, bilang kek penghasilan 1 bulan 5M atau 8M deh masih masuk akal. Entar pas klarifikasi jangan piln plan dan lo gak boleh batasin pertanyaan ke wartawan" tulis Nikita.

Dalam caption unggahan tangkapan layar tweet Prastowo Yustinus, Nikita juga menyarankan agar Juragan 99 dan Shandy mengakuisisi perusahaan kecil jika memang memiliki dana banyak. Terlepas dari manapun uang itu berasal, hal itu akan lebih baik ketimbang dihamburkan untuk segelintir orang yang dinilai Nikita hanya memanfaatkan sang Crazy Rich asal Malang.

"Anak SMP aja bisa itung hasil skincare berapa sampai mampu beli yang sudah lu buatin konten sama influencer dan artis ternama. Sekarang pada diem gak ada satu pun artis sama influencer yang udah makan duit lo bantuin lo. Pada kemana tuh" tuturnya

(aln)