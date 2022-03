JAKARTA – Film horor adalah salah satu genre yang paling laris dan banyak ditunggu oleh penikmat sinema. Setelah beberapa tahun sedikit melemah dan memudar, di tahun 2022 ini ada sederetan karya horor yang patut dinanti pecinta film.

Setelah bioskop kembali dibuka secara besar-besaran di tahun lalu, kini semakin banyak studio yang sudah berani merilis film-film terbaik mereka di bioskop. Selain film aksi di awal tahun dan film anak-anak di musim panas mendatang, para pecinta horor pun tak akan ditinggalkan begitu saja oleh industri perfilman.

Mulai dari sekuel, reboot, hingga karya orisinil dari sutradara kawakan, berikut ini judul-judul film horor yang patut ditunggu kedatangannya tahun 2022 ini.

1. Nope

Setelah berhasil menguasai industri horor dengan Get Out dan Us, di tahun ini Jordan Peele akan kembali dengan sebuah film horor berjudul Nope. Melanjutkan tren judul-judul pendek bermakna misterius, film terbaru ini kabarnya akan berfokus pada kisah serangan alien yang sudah jarang terlihat di layar lebar. Hingga kini masih belum merilis detail plot resmi, ada banyak pertanyaan yang hadir di benak fans; alien macam apa yang menyerang bumi kali ini? Elemen horor seperti apa yang akan dibawakan oleh Jordan? Akankah film ini mengusung tema rasisme seperti biasanya?

Semua pertanyaan itu akan terjawab ketika Nope tayang pada tanggal 22 Juli 2022.

2. Halloween Ends

Tahun lalu, aktris Jamie Lee Curtis berhasil kembali ke industri film horor lewat Halloween Kills. Menjadi kisah kelanjutan sekaligus reboot dari franchise Halloween, seri ini akan kembali berlanjut dengan film Halloween Ends yang digadang-gadang sebagai aksi terakhir Michael Myers si pembunuh berantai supranatural. Akan disutradarai oleh David Gordon Green, film pamungkas ini kabarnya akan membuat banyak fans “marah dan bertanya-tanya” menurut sang aktris utama.

Halloween Ends direncanakan tayang 14 Oktober 2022.

3. The Black Phone

Kini dikenal sebagai sutradara film Doctor Strange, Scott Derrickson akan kembali pulang ke genre horor lewat film The Black Phone; sebuah karya yang terinspirasi dari banyaknya kasus penculikan anak di Amerika. Film ini akan berfokus Finney, anak laki-laki 13 tahun yang diculik dan disekap di sebuah ruang bawah tanah seorang pembunuh bertopeng. Ketika sebuah telepon misterius tiba-tiba berdering, Finney harus mencari jalan keluar dari masalahnya dengan bantuan suara-suara gaib dari para korban sang pembunuh.

Akan dibintangi Ethan Hawke, The Black Phone tayang 24 Juni 2022.

4. Orphan: First Kill Masih ingat dengan film Orphan dari tahun 2009? Berkisah tentang seorang perempuan 33 tahun bernama Esther yang terjebak dalam tubuh anak kecil dan punya hobi membunuh, film Orphan: First Kill akan menjadi kisah prekuel yang menelusuri masa lalu Esther. Disutradarai oleh William Brent Bell yang dikenal lewat film Brahms: The Boy 2, film ini juga akan kembali menampilkan Isabelle Fuhrman dalam peran Esther yang Ia sebut “menarik dan akan mengejutkan banyak orang.” Film ini belum punya tanggal tayang namun direncanakan tayang tahun ini. 5. Skull Setelah bertahun-tahun memunculkan reboot dan sekuel yang kurang sukses, seri film Predator akan nekat kembali lagi ke layar lebar lewat film berjudul Skull. Sudah digarap selama bertahun-tahun oleh Dan Trachtenberg, film ini akan berfokus pada sosok Predator pertama yang turun ke bumi dan meneror sebuah kota kecil di Amerika masa lampau. Dibintangi oleh Amber Midthunder, sang sutradara berharap film ini bisa mendapatkan rating dewasa karena banyaknya adegan sadis yang ingin ditampilkan secara maksimal. Belum punya tanggal tayang, Skull diperkirakan bisa hadir akhir tahun 2022.