JAKARTA– Aktor Daniel Radcliffe kembali berakting ke layar lebar lewat film petualangan berjudul The Lost City. Punya banyak unsur komedi dan aksi, Daniel sebut proyek terbarunya ini tak beda jauh dengan film The Mummy yang dibintangi Brendan Fraser.

The Lost City adalah film karya duo sutradara Adam dan Aaron Nee yang berfokus pada dua tokoh utama, Loretta si penulis novel petualangan, dan Alan si model tampan. Ketika Loretta diculik oleh salahsatu penggemar fanatiknya, Alan harus berusaha menjadi pahlawan sungguhan dan menyelamatkan sang rekan kerja dari marabahaya.

Menggandeng Daniel Radcliffe sebagai pemeran antagonis, sang aktor melihat adanya kemiripan antara The Lost City dengan salahsatu film favoritnya, The Mummy. Malahan, menurut Daniel, kemiripan tersebut lah yang membuatnya tertarik bergabung dalam film ini.

“The Lost City bisa kubandingkan dengan film favoritku, The Mummy. Dua-duanya punya unsur petualangan klasik, dua-duanya berisi kisah cinta yang tumbuh dalam situasi hidup-mati,” ucapnya dilansir dari ScreenRant, Selasa (22/3/2022).

Sebagai pembanding, The Mummy berkisah tentang petualang bernama Rick dan pustakawan bernama Evelyn yang tak sengaja membangkitkan kutukan Imhotep ketika menggali kota Mesir kuno Hamunaptra. Harus bekerjasama menghentikan kegelapan yang menyerang, dua insan ini saling menemukan cinta dalam perjalanan mereka.

Hingga kini, tiap film petualangan yang muncul di Hollywood hampir selalu dibandingkan dengan The Mummy. Disebut sebagai salahsatu film petualangan paling berpengaruh di industri perfilman, The Mummy secara berkala digunakan sebagai benchmark untuk para sineas yang berniat membuat film serupa.

Mendengar perbandingan dari Daniel, betulkah film The Lost City bisa bersanding dengan pamor The Mummy dan menjadi karya klasik modern? Juga dibintangi Channing Tatum dan Sandra Bullock, The Lost City akan tayang mulai tanggal 23 Maret besok.