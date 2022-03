JAKARTA – Setelah film The Batman tayang, banyak penggemar yang ingin melihat kemunculan sosok Joker di sekuelnya nanti. Belakangan ini, terungkap bahwa situs resmi film The Batman sudah menjanjikan hal tersebut.

Bagi yang sudah menonton film The Batman, pasti tak asing dengan situs Rata Alada yang diciptakan oleh tokoh The Riddler. Digunakan sang antagonis untuk berkomunikasi dengan Batman, rupanya situs tersebut juga bisa diakses di dunia nyata bagi para penggemar yang ingin pecahkan berbagai teka-teki untuk menemukan petunjuk soal sekuel film The Batman.

Belum lama ini, situs Rata Alada menampilkan sebuah pesan dari The Riddler yang berkata bahwa ia kini “aman bersama seorang teman baru” dan akan kembali ke kota Gotham dalam waktu dekat. Selain pesan singkat itu, situs Rata Alada juga menyediakan sebuah file ZIP berisi sederetan gambar dari film The Batman dan sebuah pesan tersembunyi bertuliskan “ha ha ha” yang mengindikasikan kedatangan Joker.

Sejatinya, tokoh Joker sudah sempat muncul di akhir film The Batman kemarin. Meski tak muncul secara langsung, ada sebuah adegan dimana The Riddler dijebloskan ke rumah sakit jiwa Arkham dan berbincang dengan tokoh misterius yang selalu mengakhiri kalimatnya dengan suara tawa.

Diperankan oleh Barry Keoghan, tokoh misterius tersebut tentunya langsung berhasil diidentifikasi oleh para penggemar sebagai Joker. Sang sutradara, Matt Reeves, pun mengungkap bahwa tokoh tersebut belum memiliki nama untuk sekarang; namun memang direncanakan akan muncul sebagai Joker suatu saat nanti.

“Aku belum tahu apakah Joker bisa muncul di sekuelnya nanti, tapi kota Gotham selalu punya masalah yang harus dihadapi,” ucap Matt penuh teka-teki dilansir dari CBR, Minggu (13/3/2022).

Semenjak sebelum tayang, Matt dan Robert Pattinson sang bintang utama sudah banyak melempar ide soal sekuel The Batman; mulai dari kemunculan tokoh Robin, The Court of Owls, hingga Joker. Melihat kesuksesan The Batman, mungkin salah satu dari ide-ide menarik itu bisa naik ke layar lebar?

Juga dibintangi Zoe Kravitz, Paul Dano, dan Colin Farrell, The Batman kini sudah tayang di bioskop.

(aln)