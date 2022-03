LOS ANGELES- Aktor Nicolas Cage mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dalam Batman Universe, di mana Robert Pattinson menjadi tokoh utamanya. Dia mengaku ingin menjadi musuh sang aktor dalam kelanjutan film The Batman.

Nicolas Cage mengaku tertarik dengan karakter penjahat di komik Batman dari tahun 60-an, Egghead. "Aku sudah memikirkan ini, karena kami memiliki yang baru, Robert Pattinson sebagai Batman yang belum saya lihat. Tapi saya pikir ini akan hebat penjahat yang dimainkan Vincent Price, Egghead," kata Nicolas Cage dikutip dari laman Screenrant, Rabu (16/3/2022).

"Kurasa aku ingin mencoba Egghead, kupikir aku bisa membuatnya benar-benar menakutkan. Dan aku punya konsep untuk Egghead. Jadi beritahu mereka di Warner Bros, aku suka Egghead," lanjutnya.

Sebagian besar penggemar Batman dan buku komik mungkin tidak akrab dengan Egghead. Edgar Head, alias Egghead, adalah ciptaan asli untuk seri Batman '66 karya Adam West, di mana ia diperankan oleh Vincent Price.

Seperti namanya, Egghead terobsesi dengan telur sambil memandang dirinya sebagai dalang. Meskipun Egghead berhasil masuk ke komik, dia bukan seseorang yang secara teratur menjadi bagian dari buku DC mana pun. Meski tidak memiliki peran signifikan dalam komik, Egghead telah muncul dalam animasi melalui film Batman '66 dan Batman: The Brave and the Bold.

(nit)