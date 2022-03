LOS ANGELES - Warner Bros. akhirnya mengumumkan jadwal tayang baru film-film DC, setelah sempat ditunda karena pandemi COVID-19. Film Black Adam yang dibintangi Dwayne Johnson diundur dari Juli 2022 menjadi 21 Oktober 2022.

Mengutip Geek Culture, Senin (14/3/2022), film DC League of Super-Pets juga diundur dari Mei 2022 menjadi 29 Juli 2022. Sementara Aquaman and The Last Kingdom, dari yang seharusnya tayang pada Desember 2022 menjadi 17 Maret 2023.

Warner Bros. juga menunda penayangan film The Flash, dari yang sebelumnya November 2022 menjadi 23 Juni 2023. Namun dari semua penundaan itu, penayangan Shazam: Fury of the Gods justru dimajukan.

Film arahan David F Sandberg itu awalnya dijadwalkan tayang pada pertengahan 2023. Namun kini, Warner Bros. menetapkan penayangan film tersebut menjadi 16 Desember 2022.

