LOS ANGELES - Terobosan baru tengah digodok oleh film superhero yang dibintangi Dwayne Johnson, Black Adam.

Meski proses produksinya sempat tertunda karena dihantam pandemi Covid-19, tapi kini dilaporkan proses syuting akan kembali siap digelar pada musim semi mendatang. Menggarap Black Adam, tampaknya pihak produksi tengah menyiapkan suatu terobosan baru untuk tokoh karakter.

Dikutip We Got This Covered, Selasa (8/12/2020) dari informasi yang diperoleh dari para sumber, dikatakan bahwa di film Black Adam mendatang akan menampilkan karakter tokoh superhero transgender, yang mana tokoh pahlawan ini merupakan karakter pahlawan transgender pertama yang pernah ada di DC Extended Universe.

Tapi sayangnya, sejauh ini belum ada informasi lebih detail mengenai karakter superhero transgender tersebut. Selain clue, bahwa tokoh itu adalah salah satu anggota dari Justice Society of America.

Selain Dwayne Johnson, pihak DC Extended Universe juga baru mengonfirmasi dua nama aktor yang akan membintangi Black Adam, yakni selain Aldis Hodge sebagai Hawkman dan Noah Centineo yang ditunjuk sebagai Atom Smasher.

