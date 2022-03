AKHIR pekan adalah waktu yang tepat untuk mengisi waktu dengan hiburan. Untuk menemani akhir pekan Anda, Vision+ menyediakan berbagai film dan series populer yang cocok ditonton di mana pun, dengan cerita yang menarik dan penuh adrenalin.

Di channel WarnerTV, ada film Fantastic Beasts and Where to Find Them yang mengambil latar sebelum adanya kisah Harry Potter. Bercerita tentang petualangan seorang penulis di antara dunia biasa dan sihir, film ini bisa disaksikan pada 12 Maret 2022 pukul 17.35 WIB.

Masih di hari yang sama, Anda bisa menyaksikan serial drama Korea Kill Heel di channel tvN. Serial ini bercerita tentang persaingan tiga perempuan dalam industri belanja daring, dan bisa disaksikan mulai pukul 19.00 WIB.

Selanjutnya, ada serial Fantasy Island, berkisah mengenai seorang mantan model yang datang ke Pulau Fantasi untuk bertemu dengan keluarganya yang telah lama ia tinggalkan. Anda bisa menyaksikannya di channel AXN pada 13 Maret 2022 pukul 16.10 WIB.

Malamnya, ada film Harry Potter and the Prisoner of Azkaban yang bisa disaksikan di channel Cartoon Network. Film ini merupakan sekuel ketiga dari rangkaian kisah Harry Potter di dunia sihir, dan bisa Anda saksikan pukul 19.00 WIB.

โ€œVision+ menyediakan konten yang bisa dinikmati di mana saja, dan cocok untuk menemani akhir pekan pemirsa. Melalui berbagai channel premium, masyarakat bisa menyaksikan program-program favorit mereka kapan pun, dengan adanya fitur Catch Up,โ€ ujar Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+.

Konten-konten tersebut bisa ditonton di Vision+ menggunakan akun premium dengan berbagai paket harga, mulai dari Rp10.000 untuk 7 hari, hingga Rp200.000 untuk 365 hari.

Bagi pengguna yang berlangganan paket premium 90 hari atau 365 hari, akan ada hadiah menarik yaitu perlindungan optimal MotionInsure berupa asuransi perlindungan diri dari Covid-19 secara cuma-cuma.

