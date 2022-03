JAKARTA โ€“ Franchise game God of War dikabarkan akan diadaptasi menjadi serial televisi.

Kabar kemunculan adaptasi video game seringkali menjadi berita yang dipandang sinis oleh para penonton film maupun para pemain video game. Pasalnya, sejak zaman dahulu kala, film dan serial yang mengadaptasi video game selalu terbukti buruk dan gagal di pasaran.

BACA JUGA:Florence Pugh Kemungkinan Gabung Film Dune 2

Namun, dalam beberapa tahun ini, mulai bermunculan adaptasi video game yang mendapat predikat โ€˜lumayanโ€™ di kalangan fans; seperti Detective Pikachu atau Sonic the Hedgehog, misalnya. Dengan membaiknya skena, banyak studio pun mulai berani untuk menjalin kerjasama dengan developer video game untuk mengalih-wahanakan properti mereka.

Setelah kedatangan berita soal adaptasi The Last of Us hingga Halo tahun kemarin, kini industri pertelevisian dirumorkan akan kedatangan satu lagi judul video game tenar ke layar kaca; God of War.

Merupakan game keluaran Sony Interactive untuk konsol PlayStation, God of War berkisah tentang pendekar Sparta bernama Kratos yang diutus dewa perang Ares untuk membunuh keluarganya sendiri.

Memiliki kisah yang kelam dan sadis, tentu saja serial adaptasi ini diperkirakan akan tayang secara terbatas dengan rating dewasa. Maka dari itu, proyek ini tak bisa dirilis di sembarang tempat; serial God of War ini dirumorkan akan tayang lewat layanan streaming Amazon Prime Video.

Meski masih belum dikonfirmasi oleh pihak Sony dan Amazon, nama Mark Fergus dan Hawk Ostby yang pernah menulis naskah film Iron Man dikabarkan akan mengerjakan film ini bersama Rafe Judkins si penulis naskah film Uncharted. Siap tonton Kratos bantai dewa-dewi Yunani di televisi?

(aln)