JAKARTA – Menurut banyak kritikus dan penggemar, salah satu elemen pendukung yang berhasil membuat film The Batman sukses adalah musik latarnya. Mengetahui tanggapan tersebut, Warner Bros. pun bekerjasama dengan Mondo untuk merilis soundtrack The Batman dalam bentuk piringan hitam.

Sebagai bagian pelengkap yang cukup penting, soundtrack film The Batman digubah oleh komposer Michael Giacchino yang sudah pernah menggarap musik untuk film The Incredibles, Jurassic World, hingga Star Wars: Rogue One. Tak hanya itu, Ia juga sudah pernah memenangkan berbagai penghargaan Oscars, Emmy, hingga Grammy di sepanjang karirnya.

BACA JUGA:Matt Reeves Ungkap Kemungkinan Robin Muncul di The Batman 2

Musik-musik karya Michael di film The Batman akan hadir dalam bentuk keping-keping piringan hitam yang dicetak di atas vinyl 180 gram dan menampilkan tiga warna; merah ala logo film utamanya, hitam ala sang ksatria kegelapan, dan hijau ala Riddler. Dengan sampul yang bisa dibentang dan menampilkan lambang kelelawar dari potongan adegan film The Batman, tentunya rilisan musik fisik ini patut dikoleksi penggemar.

Sebagai tokoh komik yang sudah eksis selama beberapa dekade dan tak jarang menghiasi layar lebar, Batman dianggap berhasil tampil dengan nuansa yang segar lewat film terbarunya. Keberhasilan itu lah yang mendorong Mondo untuk merilis piringan hitam ini.

“Di tahun 2022, setelah lima dekade dan nyaris dua lusin penampilan Batman di dunia hiburan, seharusnya mustahil menampilkan sang detektif dalam film yang segar dan ikonik. Tapi di sini lah kami, mempersembahkan soundtrack The Batman yang sepenting filmnya,” tulis pernyataan Mondo dilansir dari Collider, Rabu (9/3/2022).

Disutradarai Matt Reeves serta dibintangi Robert Pattinson, Paul Dano, Zoe Kravitz, dan Colin Farrell, film The Batman kini sudah tayang di bioskop. Sebelum piringan hitamnya terbit secara resmi, soundtrack The Batman bisa didengar lewat berbagai layanan streaming musik.

(aln)