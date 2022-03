LOS ANGELES- Aktris Priyanka Chopra belum lama ini membagikan video dari rumahnya di Los Angeles di Instagram. Dalam video tersebut terlihat dirinya tengah bermain dengan anjing peliharaannya, Gino, Diana dan Panda.

Tak hanya sampai disitu, dia juga terlihat membagikan video dua ekor bebek yang berenang di kolam renang mewahnya. "Saya kira hewan peliharaan baru?" tulis Priyanka Chopra di Instagram, dikutip Kamis (9/3/2022).Â

Tidak diketahui pasti mengapa ada dua bebek di kolam renang mewahnya itu. Namun yang pasti Priyanka Chopra hanya memelihara anjing di rumahnya.Â

Dalam sebuah wawancara lama dengan Financial Times, Priyanka telah membuka ikatan dekatnya dengan hewan peliharaan tertuanya, Diana.

Dia mengatakan," Diana adalah anak anjing pertama yang saya rawat sepenuhnya. Dia dari North Shore Rescue di New York, dan dia memilih saya. Itu empat tahun lalu, pada saat dalam hidup saya di mana saya benar-benar rendah, Saya baru saja pindah ke Amerika Serikat, saya berduka atas kematian ayah saya, saya tidak mengenal siapa pun. Saya bekerja di Quantico untuk ABC dan pulang sendiri."

Dia juga menjelaskan bahwa Diana merawatnya ketika dia pertama kali pindah ke New York." Diana akan meringkuk dan menggonggong setiap kali pintu terbuka. Dengan Diana, aku punya seseorang untuk diurus."

Priyanka terakhir terlihat di The Matrix Resurrections, yang juga dibintangi Keanu Reeves. Dia telah menyelesaikan syuting untuk serial web debutnya Citadel dan komedi romantis Text For You. Di Bollywood, dia akan terlihat di Jee Le Zaraa karya Farhan Akhtar bersama Katrina Kaif dan Alia Bhatt

(nit)