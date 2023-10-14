Cerai dari Joe Jonas, Sophie Turner Unfollow Priyanka Chopra

LOS ANGELES - Kabar mengejutkan dari selebritis Hollywood, Sophie Turner. Bintang serial Game of Thrones ini tiba-tiba meng-unfollow akun Instagram Priyanka Chopra usai dirinya siap pisah dari Joe Jonas.

Dilansir ENews, Sabtu (14/10/2023), Sophie memutuskan tak lagi mengikuti sosial media milik Priyanka. Dilihat dari daftar following-nya, ibu dua anak ini terlihat tak berteman lagi dengan akun Instagram Priyanka Chopra.

Hal serupa juga dilakukan Priyanka. Wanita 42 tahun ini juga tak lagi mengikuti akun Instagram Sophie Turner alias turut meng-unfollow saudara iparnya ini.

Sementara itu, Sophie dan Priyanka sendiri sebelumnya cukup dekat karena keduanya menikahi Jonas Brothers. Priyanka sendiri merupakan istri dari Nick Jonas, adik Joe Jonas.

Belum diketahui apa yang membuat hubungan keduanya merenggang. Namun, kejadian ini berbarengan dengan momen Sophie dan Joe yang mantap untuk berpisah.

Sebagai informasi, Sophie Turner memutuskan mantap untuk mengakhiri pernikahan mereka yang sudah dikaruniai dua orang anak. Joe mengajukan surat untuk mengakhiri empat tahun pernikahannya dengan Sophie pada 5 September 2023 lalu.