IRPIN - Pasha Lee, aktor Ukraina yang mengikuti wajib militer dinyatakan tewas dalam baku tembak dengan tentara Rusia di Irpin, sebuah kota di utara Ukraina, pada 6 Maret 2022.

Festival Film Internasional Odesa mengatakan, Lee yang bertugas di Unit Pertahanan Teritorial Ukraina merupakan seorang aktor, host, dan pencipta lagu. Dia meninggal dunia di usia yang masih sangat muda, 33 tahun.

Mengutip New York Post, Selasa (8/3/2022), Lee pernah membintangi sederet film dan drama, termasuk The Fight Rules arahan Oleksii Shaparev dan Shadows of Unforgotten Ancestors karya sutradara Lyubomyr Levytsky.

Aktris Ukraina, Anastasiya Kasilova, yang pernah berkolaborasi dengan Pasha Lee dalam drama kriminal Provincial, memberikan penghormatan terakhirnya untuk sang aktor lewat Facebook. “Dia seorang aktor, presenter, kolega, dan sahabat terbaikku. Ini tidak bisa dimaafkan,” ujarnya.

Sekitar 5 hari lalu, Lee sempat mengunggah foto dirinya dalam seragam militer di Instagram dengan caption, "MARI BERSATU". Dia juga mengunggah foto bahan makanan untuk membantu para pengungsi Ukraina.

Unggahan terakhirnya di Instagram tercatat sekitar 2 hari lalu. Dalam postingan tersebut dia berkata, "Selama 48 jam terakhir, ada kesempatan untuk duduk dan mengambil foto ini. Kami dibom, tapi tetap bisa tersenyum karena kami bisa menangani hal ini." Sergiy Tomilenko, ketua Persatuan Jurnalis Ukraina memberikan tribute di Facebook page sang aktor. Selain ucapan belasungkawa untuk keluarga dan sahabat yang ditinggalkan, sang jurnalis juga menuliskan kesannya tentang sang aktor. "Pasha Lee berjuang untuk Ukraina dari hari pertama dan meninggal dunia di Irpen, di mana saat ini masih terjadi serangan dari tentara Rusia," ujar Tomilenko.