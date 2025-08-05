Sebelum Meninggal, Song Young Kyu Alami Depresi Imbas Masalah Keuangan dan Kasus DUI

Sebelum Meninggal, Song Young Kyu Alami Depresi Imbas Krisis Keuangan dan Kasus DUI. (Foto: Hancinema)

YONGIN - Sahabat mengungkapkan, Song Young Kyu berada di titik terendah hidupnya sebelum ditemukan meninggal dunia di dalam mobilnya, pada 4 Agustus 2025.

Mengutip Korea Herald, Song Young Kyu dikenal orang-orang di sekitarnya sebagai sosok yang sangat mencintai akting dan dunia seni. Namun beberapa tahun terakhir, dia harus menghadapi kesulitan finansial.

Perekonomian nasional yang sedang tidak baik-baik saja, membuat kedai kopi yang dijalankan istrinya gulung tikar. Akibatnya, keluarga mereka harus mengalami krisis finansial.

Demi bisa menghasilkan lebih banyak uang, Song Young Kyu memutuskan hidup terpisah dari istri dan dua anak perempuannya. Dia kemudian menyewa sebuah apartemen untuk mempermudah mobilitasnya bekerja.

Sebelum Meninggal, Song Young Kyu Alami Depresi Imbas Krisis Keuangan dan Kasus DUI. (Foto: Hancinema)

Song Young Kyu kemudian mendapat beberapa proyek akting yang membuatnya sangat sibuk. Namun di saat bersamaan, dia masih terbebani dengan masalah keluarga yang membuatnya kecanduan alkohol.

Pada 19 Juni 2025, sang aktor ditahan Kepolisian Yongin Dongbu atas tuduhan berkendara di bawah pengaruh alkohol (DUI). Dia berkendara sejauh 5 kilometer di Yongin dengan kadar alkohol pada darah mencapai 0,08 persen.

Akibatnya SIM milik sang aktor dibekukan dan kasusnya diserahkan ke kejaksaan. Akibat skandal itu, Allkpop menyebut, sang aktor ‘dipecat’ dari dua proyek drama, The Defects (ENA) dan The Winning Try (SBS).

Tak hanya itu, dia juga harus mundur dari pertunjukan musikal Shakespeare in Love akibat skandal tersebut. Karier akting yang dibangunnya selama 30 tahun, runtuh hanya dalam semalam.