SEOUL - Lee Min, personel duo As One ditemukan meninggal dunia di kediaman pribadinya, pada 5 Agustus 2025.

"Jenazah Lee Min pertama kali ditemukan oleh suaminya saat dia pulang ke rumah," ujar agensi sang penyanyi, BRANDNEW MUSIC, pada Rabu (6/8/2025).

Agensi tersebut menambahkan, "Saat ini, polisi masih menyelidik penyebab kematian Lee Min. Kami berharap, publik tidak menyebar fitnah terkait kematian artis kami."

Lee Min, Personel Duo As One Meninggal Dunia. (Foto: BRANDNEW MUSIC)

Sumber industri musik mengatakan, Lee Min kembali aktif di dunia hiburan belum lama ini. Pada Juni 2025, dia merilis single baru berjudul Happy Birthday.

Dia juga tampil dalam program Park Bo Gum's Cantabile. "Lee Min adalah pribadi yang sangat positif. Belum lama comeback, aku harus mendengar kabar ini," ujar seorang sahabat.

Orang dekat sang artis lainnya menambahkan, "Minggu lalu, aku baru bertemu dia. Seperti biasa, dia adalah pribadi yang tulus dan pekerja keras."

Lee Min debut di industri musik sebagai personel duo As One, pada 1999. Mereka kemudian merilis sejumlah single populer, dari Day by Day hingga Don't Be Silly.*



(SIS)