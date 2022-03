JAKARTA - Roby Gultom kembali membuat juri terpukau usai dua minggu X Factor Indonesia tak hadir menemani pemirsa. Tampil sebagai pembuka, Roby nampaknya tak kehilangan cara memikat hati dewan juri.

Malam hari ini, Roby menyuguhkan sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Linda Eder berjudul 'Someone Like You'. Seperti biasa, suara anak didik Judika ini begitu halus terdengar di telinga.

Roby Gultom memang tak menampilkan aksi panggung heboh, hanya sekedar berdiri di hadapan standing mic. Tapi jangan salah, penampilan Roby sukses membuat Armand Maulana terhipnotis!

"Gue kira Indonesia bangga punya penyanyi seperti Roby, powerful. Gue benar-benar terhipnotis banget lo ambil nada tinggi, lo harus bertahan sampai akhir" ujar Armand Maulana, Senin (7/3/2022).

Sementara menurut sang mentor, Judika, Roby benar-benar memiliki karakter tersendiri saat membawakan lagu klasik. Judika begitu yakin Roby mampu mendapat tempat tersendiri di hati para penikmat musik.

X Factor Indonesia sudah memasuki babak 9 besar. Persaingan antar peserta semakin sengit! Jangan sampai jagoanmu angkat kaki dari panggung Gala Live Show. Ayo tunjukan dukunganmu lewat vote sebanyak-banyaknya melalui aplikasi RCTI+

(aln)