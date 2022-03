SEOUL - Yoo Jae Suk dan Lee Kwang Soo reuni di program baru Disney+, The Zone: Endure to Live. Ini menjadi variety show perdana kedua sahabat tersebut, setelah aktor It's Okay That's Love itu mengumumkan mundur dari Running Man, pada 27 April 2021.

Tak hanya berdua, Soompi melaporkan, Jae Suk dan Kwang Soo akan membintangi program tersebut bersama Yuri SNSD. Bersetting di dunia virtual, program ini memiliki satu aturan sederhana untuk para pesertanya: 'Tahan saja, apapun yang terjadi'.

Program The Zone: Endure to Live akan digarap oleh Jo Hyo Jin, sutradara di balik sederet variety show populer Korea Selatan, seperti Running Man, Family Outing, dan X-Man. Dengan begitu, ini juga akan menjadi proyek reuni bagi Yoo Jae Suk dan Lee Kwang Soo dengan sang sutradara.

Di lain pihak, Yoo Jae Suk menjadi bintang tetap sederet program populer, seperti Running Man, You Quiz on the Block, hingga Sixth Sense 3. Sementara Lee Kwang Soo, memilih fokus di dunia akting, sejak pertengahan tahun 2021.

Pertengahan Februari silam, Kwang Soo dan tim produksi drama The Killer's Shopping List menggelar pembacaan skenario perdana. Dia akan beradu akting dengan Seolhyun AOA dan aktris senior Jin Hee Kyung dalam drama tersebut. Sedangkan Yuri SNSD diketahui menjadi mentor program pencarian bakat bertajuk My Teenage Girl. Dia akan bergabung dengan mentor lain dalam program tersebut, seperti Ock Joo Hyun, penari Aiki, dan Jeon Soyeon (G)I-DLE.* BACA JUGA: Sara Ali Khan Rayakan Mahashivratri, Netizen: Syirik, Allah Umat Islam hanya Satu