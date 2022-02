SEOUL- Kabar gembira untuk para penggemar WEi, RUi. Grup besutan OUI Entertainment mengumumkan comeback setelah 9 bulan.Â

Pada 28 Februari tengah malam KST tepatnya, WEi mengumumkan mereka akan comeback dengan mini album keempat mereka “First Love.” Grup ini juga merilis teaser pertama mereka untuk mini album, yang akan dirilis pada 16 Maret pukul 6 sore KST.

Comeback terakhir WEi adalah pada bulan Juni tahun lalu. Kala itu mereka merilis mini album ketiga mereka “IDENTITY : Action” dan judul lagunya “BYE BYE BYE.”

WEi merupakan grup yang terdiri dari 6 anggota, di antaranya Jang Dae Hyeon, Kim Dong Han, Yoo Yong Ha, Kim Yo-han, Kang Seok Hwa dan Kim Jun Seo.Â

Grup ini pertama kali diumumukan oleh OUI Entertaintment pada Mei 2020 di bawah nama sementara OUIBOYS. Grup kemudian diumumkan sebagai WEi dan memulai debut pada 5 Oktober 2020.Â

Mereka debut dengan album mini pertama mereka Identity: First Sight dengan singel utama "Twilight." Mereke kemudian merilis album mini kedua Identity: Challenge dengan singel utama "All Or Nothing" pada 24 Februari 2021.Â

(nit)