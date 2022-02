JAKARTA – Vision Pictures selaku rumah produksi drama seri dan film untuk layanan streaming Over The Top (OTT) Vision+ baru saja selesai menggelar open casting untuk original series terbarunya yakni tayangan berjudul MenemukanMu.

Setelah melewati 9 hari proses seleksi, open casting yang digelar dalam rangka mencari sosok pemeran wanita bernama Jeehan itu akhirnya memilih seorang wanita cantik bernama Yasmin Jamal sebagai pemenangnya.

"Jadi setelah menyeleksi lebih dari 80 peserta, tembus 100 bahkan, akhirnya kita nge-lock Yasmin. She is so standing out dan kita excited banget untuk menantikan kiprahnya di serial ini", ujar Managing Director Vision+ sekaligus Executive Producer Vision Pictures Clarissa Tanoesoedibjo saat ditemui oleh Tim MNC Portal Indonesia di Kantor Kedutaan Besar (Kedubes) Turki untuk Indonesia di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Yasmin Jamal akan diberangkatkan ke Turki bersama para cast dan tim produksi MenemukanMu untuk menjalani syuting disana yang rencananya akan langsung dimulai pada bulan Maret 2022, dimana original series ini akan tayang di Vision+ pada momen Idul Fitri atau Lebaran.

Turut hadir dalam kunjungan ke Kedubes Turki, Yasmin Jamal pun tak dapat menyembunyikan perasaan gembiranya. Wanita yang juga berstatus sebagai None Jakarta atau Duta Pariwisata Wanita Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 ini mengaku bahwa perjuangannya tidak mudah.

"Jujur enggak nyangka karena di antara semua finalis lainnya selain aku, semua pada cantik-cantik dan juga ada yang lebih berpengalaman dari aku di dunia akting", ungkapnya.

Yasmin lantas menyebut bahwa ketenangan adalah kunci dirinya untuk bisa tampil maksimal dan stands out alias menonjol seperti yang disebut oleh Clarissa Tanoesoedibjo.

"Namun karena mungkin aku lebih tenang, akhirnya bisa keluar semua potensi diriku dibandingkan yang lain", ucap wanita yang berkuliah di Binus University ini.

