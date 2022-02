NEW YORK - Aktor Jason Momoa membawa seorang pria mabuk keluar dari bar sebuah hotel di New York, pada 18 Februari 2022. Hal itu dilakukannya, setelah pria itu menolak untuk meninggalkan bar tersebut.

Dalam rekaman video yang dirilis RadarOnline, kejadian itu bermula ketika seorang bartender meminta pria itu pergi setelah melihatnya mabuk. “Kau harus pergi,” ujar bartender tersebut. Namun, pria itu justru menantang staf bar itu dengan mengatakan, “Coba kau keluarkan aku sekarang. Ayo, coba!"

Seorang pengunjung terdengar meminta pihak keamanan hotel tersebut untuk membawa pergi pria tersebut. Namun dia justru menenggak minuman pengunjung lain dan berteriak kepada sang bartender, “Hei, pen*smu kecil banget.”

Pihak keamanan hotel kemudian datang dan kembali meminta pria itu untuk pergi. Namun pengunjung mabuk tersebut protes dan mengatakan, “Jangan kau sentuh aku.”

Momoa kemudian terlihat mendekati pria itu dan memeluknya dari belakang sambil berkata, “Kau mau berantem?” Namun aksi sang aktor hanya ditertawai pria tersebut. Dia kemudian menggunakan kekuatannya dan menarik keluar pria itu dari bar.

Aksi bintang Aquaman tersebut kemudian mendapat tepuk tangan dan sorakan meriah dari pengunjung bar lainnya. Mengutip Asia One, Jason Momoa diketahui berada di Manhattan, New York untuk syuting serial terbarunya, On the Roam.*