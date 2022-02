JESSICA Iskandar membagikan kabar sedih. Kondisinya memprihatinkan, karena ia terkonfirmasi positif Covid-19 saat hamil 7 bulan. Â

"Doain aku, adik baby, dan EL kuat melewati ini, ya. Terima kasih," tulis Jessica Iskandar di keterangan unggahan Instagram 2 hari lalu.

Dari unggahan itu, kita bisa lihat kalau Jedar terbaring lemas di kasur rumah sakit. Tangannya diinfus dan diletakkan di atas selimut hangat berwarna hijau.

Sebelumnya sang suami, Vincent Verhaag, membagikan unggahan Instastory yang memperlihat anak sambungnya, El, dan Jedar terbaring di rumah sakit. Keduanya tampak lesu sekali, tak bertenaga.

Vincent menyampaikan doa kesembuhan untuk sang istri maupun El. "Get well soon sayangku dan jagoanku," tulis Vincent.

Di unggahan Instagram 3 hari lalu pun Vincent menyampaikan pernyataan yang menyentuh hati soal kondisi istri dan anak sambungnya. Di situ, Vincent berharap sekali kesembuhan segera didapat kedua orang tersayangnya tersebut. "Kalian kuat dan aku yakin semua akan baik-baik lagi. Hang in there, ya, everything will be alright, think positive, dan jangan lupa berdoa, minta sama Tuhan, ya, biar kamu dan EL cepat sembuh dan baby juga aman-aman saja, ya, sayang," tulis Vincent. Dia pun menyampaikan permintaan maaf karena tak bisa ada di dekat Jessica Iskandar maupun EL. "Maaf aku enggak bisa nemenin kalian. I love you guys," tambahnya.