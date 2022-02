JESSICA Iskandar dan El Barack Alexander dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya, El dikabarkan positif Covid-19.

Baru-baru ini Vincent terlihat mengunggah sebuah video yang menayangkan bahwa El Barack harus dilarikan ke rumah sakit. Bahkan istrinya yang saat ini tengah hamil besar, juga ikut menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Dalam unggahannya, terlihat Jedar dan El Barack berada dalam satu ruang perawatan yang sama. Keduanya bahkan terlihat berbaring di atas kasur mereka masing-masing sembari menggunakan infus.

"Get well soon Sayangku & Jagoanku! @inijedar," tulis Vincent Verhaag.

Sayangnya, belum diketahui apakah saat ini Jedar juga ikut positif terpapar Covid-19 sama seperti sang putra. Terlebih, keduanya kini berada dalam satu ruang perawatan yang sama. Sementara itu, Vincent juga sempat mengatakan bahwa dirinya tidak diizinkan untuk berlama-lama berada di dalam ruang perawatan istrinya dan sang anak sambungnya. "Aku nggak bisa lama-lama di dalam. I Love you," ucap Vincent Verhaag kepada Jessica Iskandar.